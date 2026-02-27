Yeni Şafak
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:01

ESAS NO :
2025/369 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER
:
Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü

ADA NO
:
112

PARSEL NO
:
2

YÜZÖLÇÜMÜ
:
1113,5m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- AYSEL AÇIKGÖZ-53632196566 -

                                             
2- BARIŞ KAVAK-53629196630 -

                                             
3- BUSE KAVAK-12866555570 -

                                             
4- BÜLENT KAVAK-53623196858 -

                                             
5- CEMİLE KAVAK-53626196794 -

                                             
6- LEVENT KAVAK-37471735322 -

                                             
7- MEHMET KAVAK-53638196348 -

                                             
8- MURAT KAVAK-53641196274 -

                                             
9- ŞÜKRİYE KAVAK-53656195774 -

                                            
10- YILMAZ KAVAK-53635196402 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/369 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026
