T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/369 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü
ADA NO
:
112
PARSEL NO
:
2
YÜZÖLÇÜMÜ
:
1113,5m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- AYSEL AÇIKGÖZ-53632196566 -
2- BARIŞ KAVAK-53629196630 -
3- BUSE KAVAK-12866555570 -
4- BÜLENT KAVAK-53623196858 -
5- CEMİLE KAVAK-53626196794 -
6- LEVENT KAVAK-37471735322 -
7- MEHMET KAVAK-53638196348 -
8- MURAT KAVAK-53641196274 -
9- ŞÜKRİYE KAVAK-53656195774 -
10- YILMAZ KAVAK-53635196402 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/369 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026
