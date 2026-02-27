T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/369 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü





ADA NO

:

112





PARSEL NO

:

2





YÜZÖLÇÜMÜ

:

1113,5m2'lik irtifak alanı





MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- AYSEL AÇIKGÖZ-53632196566 -





2- BARIŞ KAVAK-53629196630 -





3- BUSE KAVAK-12866555570 -





4- BÜLENT KAVAK-53623196858 -





5- CEMİLE KAVAK-53626196794 -





6- LEVENT KAVAK-37471735322 -





7- MEHMET KAVAK-53638196348 -





8- MURAT KAVAK-53641196274 -





9- ŞÜKRİYE KAVAK-53656195774 -





10- YILMAZ KAVAK-53635196402 -





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/369 Esas sayısında dava açılmıştır.



