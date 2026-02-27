Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:01
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/385 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO
:
201
PARSEL NO
:
81
YÜZÖLÇÜMÜ
:
4294,6m2'lik irtifak alanı ve 54,29m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- AHMET TEHMİTCİ-15581464936 -
2- HİKMET SAĞLIK-13460535524 -
3- SALİHA TEHMİTCİ-15578465090 -
4- SELAHİTTİN TEHMİTCİ-15611463984 -
5- ŞÜKRİYE TEHMİTCİ-54994154720-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/385 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026
