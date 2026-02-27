Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:01
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/347 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü
ADA NO
:
101
PARSEL NO
:
44
YÜZÖLÇÜMÜ
:
317,4m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1-ŞEVKET PARLAKAY-53128213364
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/347 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026
