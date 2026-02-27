T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/347 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü





ADA NO

:

101





PARSEL NO

:

44





YÜZÖLÇÜMÜ

:

317,4m2'lik irtifak alanı





MALİKİN ADI VE SOYADI:

1-ŞEVKET PARLAKAY-53128213364





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/347 Esas sayısında dava açılmıştır.



