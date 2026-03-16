T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 16.03.2026 00:01

ESAS NO :
2026/62 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO
:
130

PARSEL NO
:
79

YÜZÖLÇÜMÜ
:
374,65 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI:
:
1- İRFAN GARGACIOĞLU-38227713700

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/62 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026
Basın No: ILN02424259