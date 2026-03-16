Giriş Tarihi: 16.03.2026 00:01
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/62 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO
:
130
PARSEL NO
:
79
YÜZÖLÇÜMÜ
:
374,65 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI:
:
1- İRFAN GARGACIOĞLU-38227713700
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/62 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02424259