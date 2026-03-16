T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/62 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü





ADA NO

:

130





PARSEL NO

:

79





YÜZÖLÇÜMÜ

:

374,65 m² irtifak





MALİKİN ADI VE SOYADI:

:

1- İRFAN GARGACIOĞLU-38227713700





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/62 Esas sayısında dava açılmıştır.



