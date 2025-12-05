Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/365 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
KASTAMONU İLİ İHSANGAZİ İLÇESİ HOCAHACİP KÖYÜ
ADA NO
:
139
PARSEL NO
:
14
VASFI
:
TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ
:
2423.58
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
Salim Türkekul, Yaşar Türkekul
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/365 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.12.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02350512