T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/365 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

KASTAMONU İLİ İHSANGAZİ İLÇESİ HOCAHACİP KÖYÜ





ADA NO

:

139





PARSEL NO

:

14





VASFI

:

TARLA





YÜZÖLÇÜMÜ

:

2423.58





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

Salim Türkekul, Yaşar Türkekul





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/365 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



