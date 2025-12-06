T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/393 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ TEKKE KÖYÜ





ADA NO

:

151





PARSEL NO

:

2





VASFI

:

TARLA





YÜZÖLÇÜMÜ

:

3470,04





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

NİHAT AŞKAROĞLU





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/393 Esas sayısında dava açılmıştır.



