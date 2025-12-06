Yeni Şafak
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 06.12.2025 00:01

ESAS NO :
2025/393 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ TEKKE KÖYÜ

ADA NO
:
151

PARSEL NO
:
2

VASFI
:
TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ
:
3470,04

MALİKİN ADI VE SOYADI
:
NİHAT AŞKAROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/393 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.11.2025
