T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAR NO :

2024/664





Arif ve Zehra oğlu **/**/1958 doğumlu 391*****920 T.C. Kimlik Numaralı davalı Mürsel TOPRAK'a bilinen tüm adreslerinden tebligat yapılamamış, yine Hasan Ali ve Atike kızı **/**/1951 doğumlu 435*****478 T.C. Kimlik Numaralı davalı Gülsüm TOPRAK'a adreslerinden tebligat yapılamamış ve güncel mernis kaydının da bulunamadığı tespit edilmekle,





Davacı Emine ÖZÇELİK tarafından; Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/33 esas, 2021/25 Karar veraset ilamının iptaline ilişkin açılan davasında mahkememizin 03/07/2024 tarih 2023/180 E - 2024/664 K sayılı kararı ile Davanın

KABULÜ İLE

; Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/33 Esas2021/25 Karar sayılı mirasçılık belgesinin

İPTALİNE

karar verilmiştir.





İş bu metinde belirtilen gerekçeli karar hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde

İSTİNAF

yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği