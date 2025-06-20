T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :

.51013331-2014/1396-Ceza Dava Dosyası





İLAN





Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 23.05.2025tarih ve 2014/1396 esas, 2025/343 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Jumaa ve Samıra oğlu, 01/01/1989 ALEPPO doğumlu. sanık

Sulaıman ALHUSSEIN

hakkında; 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan

1 YIL 3 AY HAPİS VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa hükmolunan

2 gün adli para cezasının

TCK'nun 52/2 maddesi gereğince beher günü takdiren sanığın ekonomik durumu da dikkate alınıp 20,00 TL'den paraya çevrilerek sanığın

40,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

, sanığa verilen adli para cezasının miktarı nazara alınarak taksitlendirilmesine yer olmadığına,Sanığa verilen hapis cezası 2 yıldan az olduğundan, sanığın suç tarihinden önce 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum olmaması veyargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varıldığından sanık hakkında verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesi uyarınca

ERTELENMESİNE,

Sanık hakkında TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca

1 YIL 3 AY DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE

kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin

TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 2 hafta yasal süre içerisinde usulen

İSTİNAF