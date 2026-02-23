T.C. KİLİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83320691-2024/167-Ceza Dava Dosyası 18.02.2026





Kilis 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 21.11.2025 Tarih ve 2024/167 Esas, 2025/636 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;





SANIK

CUMA EL HALAF

, Muhamed ve Meryem oğlu, 01/01/1992 HALEP doğumlu hakkında;"5607 Sayılı Yasaya Muhalefet " Suçundan sonuç olarak

9 Ay 10 GünHapisve 3Gün Adli Para Cezası Karşılığı 5600 TL ve 60 TL ile Cezalandırılması

kararı verildiği, gerekçeli kararın ve Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü İstinaf Başvuru Dilekçesinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.





2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin

TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,




