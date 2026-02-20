Yeni Şafak
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.02.2026 00:01

 KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Maliye Hazinesi arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Maliye Hazinesi adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 01/12/2025 

ESAS NO
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
ADA
PARSEL
2025/568KIRIKKALEMERKEZHACILAR63754
2025/569KIRIKKALEKARAKEÇİLİHOCA AHMET YESEVİ934-
2025/570KIRIKKALEMERKEZHACILAR63138
2025/571KIRIKKALEKARAKEÇİLİSULUBÜK10138
2025/572KIRIKKALEMERKEZHACILAR1516119
2025/573KIRIKKALEMERKEZ-1516136
2025/574KIRIKKALEMERKEZ-1516123
2025/575KIRIKKALEMERKEZHACILAR6496
2025/576KIRIKKALEMERKEZHACILAR14733
2025/577KIRIKKALEMERKEZHACILAR63517
Basın No: ILN02404753