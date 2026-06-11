T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/3766 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Aşağımahmutlar Mahalle/Köy, Köme Çayırı Mevkii, 786 Ada, 11 Parselde kayıtlı tarla vasıflı 14.329,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın borçlu adına 21/40 hissesi satışa konudur.





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 7.800.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



