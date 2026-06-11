Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:01
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/3766 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/3766 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Aşağımahmutlar Mahalle/Köy, Köme Çayırı Mevkii, 786 Ada, 11 Parselde kayıtlı tarla vasıflı 14.329,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın borçlu adına 21/40 hissesi satışa konudur.
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:26
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:26
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02484088