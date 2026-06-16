Giriş Tarihi: 16.06.2026 00:01
T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından Kırklareli-Bulgaristan sınırı ENH projesi yolu genişletme çalışmaları kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırılma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Kırklareli İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Kırklareli İl Özel İdaresi adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma gününün 13/10/2026 tarihi olduğu ilan olunur.15/05/2026
|Esas No
|İl
|İlçe
|Mah./Köy
|Ada/Parsel
İrtifak Hakkı
m2
Yol
m2
Pilon Yeri
m2
|Malikleri
2026/117
|Kırklareli
|Kofçaz
|Ahlatlı
|101/114
|2.093,74
|743,74
|21,53
Ahmet Yakar, Ali Ünlü, Ali Üstünel, Arzu
Harphaslan, Aydın Üzmez, Ayşe Dönmez
Ayşe Kondur, Ayşe Yılmaz, Elif Şen,
Elmaziye Gezer,
Elmaziye Uslu(TC:20303349026),
Elmaziye Uslu (TC:50815331646), Enis Üstünel,
Ercan Kondur, Fatma Dönmez, Fatma Karaman,
Filiz Akbulut, Gülcan Akar, Gülsen Uslu,
Habib Erol, Halil Üzmez, Hanife Sağlam,
Hanife Uzun, Hasan Yakar, Havva Toygar,
İsmet Üstünel, Kanber Yakar, Mehmet Ünlü,
Mustafa Kondur, Naciye Uzun,Nazmiye Akar,
Nuran Işık, Ramadan Ünlü, Salim Kondur,
Semahat Üstünel, Zekeriya Kondur,
Zeliha Üzmez, Zeliha Yakut
2026/118
|Kırklareli
|Kofçaz
|Ahlatlı
|101/147
|588,81
|273,42
|20,18
Ahmet Yakar, Ali Ünlü, Ali Üstünel, Arzu
Harphaslan, Aydın Üzmez, Ayşe Dönmez
Ayşe Kondur, Ayşe Yılmaz, Elif Şen,
Elmaziye Gezer,
Elmaziye Uslu(TC:20303349026),
Elmaziye Uslu (TC:50815331646), Enis Üstünel,
Ercan Kondur, Fatma Dönmez, Fatma Karaman,
Filiz Akbulut, Gülcan Akar, Gülsen Uslu,
Habib Erol, Halil Üzmez, Hanife Sağlam,
Hanife Uzun, Hasan Yakar, Havva Toygar,
İsmet Üstünel, Kanber Yakar, Mehmet Ünlü
Mustafa Kondur, Naciye Uzun,Nazmiye Akar,
Nuran Işık, Ramadan Ünlü, Salim Kondur,
Semahat Üstünel, Zekeriya Kondur,
Zeliha Üzmez, Zeliha Yakut
2026/119
Kırklareli
Kofçaz
Ahlatlı
101/159
1113,22
756,10
21,53
Ahmet Yakar, Ali Ünlü, Ali Üstünel, Arzu
Harphaslan, Aydın Üzmez, Ayşe Dönmez
Ayşe Kondur, Ayşe Yılmaz, Elif Şen,
Elmaziye Gezer,
Elmaziye Uslu(TC:20303349026),
Elmaziye Uslu (TC:50815331646), Enis Üstünel,
Ercan Kondur, Fatma Dönmez, Fatma Karaman,
Filiz Akbulut, Gülcan Akar, Gülsen Uslu,
Habib Erol, Halil Üzmez, Hanife Sağlam,
Hanife Uzun, Hasan Yakar, Havva Toygar,
İsmet Üstünel, Kanber Yakar, Mehmet Ünlü
Mustafa Kondur, Naciye Uzun,Nazmiye Akar,
Nuran Işık, Ramadan Ünlü, Salim Kondur,
Semahat Üstünel, Zekeriya Kondur,
Zeliha Üzmez, Zeliha Yakut