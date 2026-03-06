Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01
T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/299 Esas
DAVALI
:
MESUT GÖKTAŞ-TC:139......02
Davacı Derviş ÇİL tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce tespit edilen tüm adreslerinize davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 13/05/2026 günü saat: 09.35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/02/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02415025