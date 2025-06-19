T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO

:

2019/475 Esas





KARAR NO

:

2023/264





Davacı BİEN DİZAYN MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :

yukarıda açıklanan nedenlerle;





Açılan davanın KABULÜ ile,





Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Hikmetiye Mahallesi , 214 ada 25 parsel,aynı yeraynı yer214 ada 26 parsel, aynı yer 186 ada 10 parsel, aynı yer 150 ada 194 parsel, aynı yer165 ada 2 parsel,aynı yer150 ada 251 parsel ve aynı yer 150 ada 252 parsel, sayılı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,





Satış sonucu elde edilecek bedelin tapudaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında ortaklara DAĞITILMASINA;





Satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün görevlendirilmesine,





Taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 11,38 oranında karar ve ilam harcının tapudaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA,



