T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACILAR

:

1- ALİ ÖZ-50470405072 -





2- HALİL İBRAHİM ÖZ-50467405146 -





3- HÜSEYİN ÖZ-50476404864 -





4- İSMAİL ÖZ-50473404928 -





5- MUSTAFA ÖZ-50479404700 -





6- ZELİHA ÖZ-50482404636 -





VEKİLİ

:

Av. SALİH ÜNAL - [16183-81741-66626] UETS





DAVALI

:

HASAN NACİ ÖZÇELİK- TCKN 18883129886





DAVA

:

Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)





DAVA TARİHİ

:

21/09/2022





Mahkememizde görülen Alacak Davasının yargılama sürecinde, davalı HASAN NACİ ÖZÇELİK'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.





Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ''Davalıların murisi 16757927712 T.C. Kimlik No'lu Mustafa ÖZÇELİK'ten harici satım sözleşmesi ile müvekkillerin murisi 50485404572 T.C Kimlik Nolu İbrahim ÖZ'ün haricen satın aldığı, Konya İli, Meram İlçesi, Alpaslan Mah. Çölova Sokak/mevkii, 3634 Ada, 20 Parsel'de tapuya kayıtlı taşınmazın tapu devrinin yapılmasına davalılar da yanaşmamıştır. Davalıların murisi Mustafa ÖZÇELİK'e 28.11.1976 tarihinde ödenen taşınmaz bedelinden şimdilik 5.000,00 TL'nin denkleştirici adalet ilkesi nazara alınarak davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talebimizdir''. şeklinde beyanla dava açılmıştır.



