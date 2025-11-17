Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:01
T.C. KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2024/1050 Esas
Davacı :
Mustafa Akgül
Davalılar
:
Muttalip Sarıoğlu-***99022*** ve diğerleri-
Sayın Muttalip Sarıoğlu,
Mahkememizde; davacı tarafından aleyhinize açılan, taraflar arasında imza altına alınmış Konya İli Karatay İlçesi Hamzaoğlu Mah. 32526 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz bakımından Konya 2. Noterliği 06.09.2016 tarih 13078 yevmiye numaralı "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi"nin geriye etkili olarak feshi, buna bağlı olarak ana taşınmazların tapu kütüğündeki ilk hisseleri oranında tapuların tüm takyidatlardan arındırılarak iptali ile davacı adına tescili davası görülmekte olup, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesi gereğince, iki hafta içerisinde HMK'nun 129. maddesinde belirtilen hususları karşılayacak şekilde davaya cevap vermeniz, cevap dilekçesinde delillerini bildirmeniz, hangi vakıanın, hangi delil ile ispatlanacağını açıkça belirtmeniz, elinizde mevcut delilleri dilekçenize eklemeniz, getirilmesi gerekenlerin bulunduğu adresi belirtmeniz ve getirilmesi gereken masrafları verilen sürede mahkeme veznesine yatırmanız gerektiği hususu dava dilekçesi ve 18/12/2025 tarih 13:30'da olan ön inceleme tensip zaptı meşruhatlı davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02336395