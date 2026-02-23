T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/17 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri

: Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 255 Ada, 231 Parsel sayılı Tarla vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

esatis.uyap.gov.tr

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Kale Mahallesi No: Altınekin / KONYA





Yüzölçümü : 50.575 m2





İmar Durumu : İmar planında 1/25000 ölçekli Nazımimar planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.





Kıymeti : 4.100.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ GENEL MÜD. LEHİNE 1869,72 M² LİK KISMINA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMİŞTİR.KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 11/12/2023 tarih 2023/411 ESAS sayılı İlgili İdarenin Yazılı Talebi yazıları ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince şerhli olarak satılacaktır.



