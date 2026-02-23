Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/17 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/17 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 255 Ada, 231 Parsel sayılı Tarla vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi No: Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 50.575 m2
İmar Durumu : İmar planında 1/25000 ölçekli Nazımimar planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 4.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ GENEL MÜD. LEHİNE 1869,72 M² LİK KISMINA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMİŞTİR.KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 11/12/2023 tarih 2023/411 ESAS sayılı İlgili İdarenin Yazılı Talebi yazıları ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince şerhli olarak satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:51
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:51
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 255 Ada, 92 Parsel sayılı Tarla vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi No: Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 88.600 m2
İmar Durumu : imar planında 1/25000 ölçekli Nazımimar planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 7.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:51
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:51
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 201 Ada, 5 Parsel sayılı Tarla vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi No: Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 17.800 m2
İmar Durumu : imar planında 1/25000 ölçekli Nazımimar planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.150.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:52
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:52
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
