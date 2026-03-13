T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Konya ili Meram ilçesi nüfusa kayıtlı Seyit ve Durkadın oğlu, 15/12/1971 doğumlu, 352******** TC kimlik numaralı, 02/01/2026 tarihinde vefat eden müteveffa HASAN KILINÇ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/296 Esas, 2026/340 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu. Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.