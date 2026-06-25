T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/10 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KALENDERHANE Mahalle 5598 Ada, 145 Parsel, 39 Nolu BB kayıtlı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

esatis.uyap.gov.tr

adresindeki ilana ekli yayımlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi :Karatay Konya





Yüzölçümü : 128 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 4.000.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi



