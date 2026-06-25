Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:01
T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/10 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KALENDERHANE Mahalle 5598 Ada, 145 Parsel, 39 Nolu BB kayıtlı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayımlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi :Karatay Konya
Yüzölçümü : 128 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:18
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 10:18
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02494501