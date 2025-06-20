Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/633 Esas
İLAN
DAVALILAR :
1-HASİBE USLU - 14669585396
2-NESLİHAN ŞİMŞEK - 11594356756
Mahkememize açılan ve görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;Mahkememizin 07/03/2025 Tarih 2023/633 Esas 2025/364 Karar sayılı kararı ile Konya İli Altınekin ilçesi Ölmez mahallesi Tıngır mevkii 245 ada 28parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın genel açık artırma sureti ile satışının yapılarak giderilmesine karar verildiği ancak yukarıda isimleri yazılı davalıların açık adresleri temin edilemediğinden bu kişiler yönünden kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılar yönünden karar tebliği yerine geçmek ve ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ihtaren tebliğ olunur.
Basın No:ILN02244675
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