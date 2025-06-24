T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MİRASCI CUMAALİ KAYNAR FATMANA VE NAFİZDEN OLMA 12072066464 TC KİMLİK NUMARALI :





DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 17/09/2025- 10:35





Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;





Müteveffa Fatmana Öztürk'den intikal eden tereke parasının teslimi için mirasçı Cumaali Kaynar'ın tebligata elverişli hiçbir adresinin bulunmaması nedeni ile ihbar dilekçesi ve duruşma zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



