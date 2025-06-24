Giriş Tarihi: 24.06.2025 00:01
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/13 Tereke
İLAN
MİRASCI CUMAALİ KAYNAR FATMANA VE NAFİZDEN OLMA 12072066464 TC KİMLİK NUMARALI :
DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 17/09/2025- 10:35
Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;
Müteveffa Fatmana Öztürk'den intikal eden tereke parasının teslimi için mirasçı Cumaali Kaynar'ın tebligata elverişli hiçbir adresinin bulunmaması nedeni ile ihbar dilekçesi ve duruşma zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
İş bu ilan ihbar dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No:ILN02244543
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