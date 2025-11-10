Giriş Tarihi: 10.11.2025 00:01
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
:
2022/2301 Esas
İLAN METNİ
DAVALI : ESRA VURAL - 33790961480 DURUŞMA TARİH VE SAATİ : 06/02/2026 - 09:50Mahkememize açılan ve görülmekte olan Ortaklığının giderilmesi davası nedeniyle;
Davaya konu edilen Konya ili Meram ilçesi Aymanas Mahallesi, 41632 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu ilan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde HMK 317 ve 318 maddeleri gereği tüm delillerinizi sunmanız, aksi halde delil bildirmekten, belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN02330724