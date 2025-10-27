T.C. KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI :

Akören Belediye Başkanlığı





VEKİLİ

:

Av. Halil Naci Kılıçarslan





İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK





DAVALI:

MERYEM SERİN -47188910288





Mahkememizce yukarıda ismi yazılı bulunan davalının tebligat adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporları ve gerekçeli kararın adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememizce bilirkişi heyetinden alınan raporlarda özetle; Dava konusu taşınmazın toplam bedelinin 22.018,50 TL olduğu tespit edilmiştir.





Mahkememizin 27/02/2025 tarihli kararı ile;





"Davanın KABULÜ ile,





1-Taraflar arasında KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 22.018,50 TL OLARAK TESPİTİNE,





Tespit edilen ve bankaya yatırılmış olan kamulaştırma bedelinin davalılara miras hisseleri oranında ÖDENMESİNE, bu konuda kamulaştırma bedelinin yatırıldığı bankaya müzekkere yazılmasına,





Kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz oranının işletilmesine,





Dava konusu taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek gibi yükümlülüklerin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,





2-Dava konusu Konya İli, Akören İlçesi, Tülce Mahallesi, 215 Ada, 4 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile takyidatlardan ari bir şekilde davacı Akören Belediye Başkanlığı adına TESCİLİNE,





3-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince iş bu kararımızdan bir örneğinin taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu Akören Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,





4-Alınması gereken 615,40 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,8‬0 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,





5-Kamulaştırma Kanununun 29.maddesi gereğince davacı idare tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti de yargılama giderlerinden olduğu için davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,





6-Davalı Fadimana Yıldırım kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca2.359,12 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,





7-Davalılar tarafından yapılan bir yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,





8-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacı idareye iadesine,





Dair, hazır olan tarafların yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda, tescil yönünden KESİN bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı. 27/02/2025" şeklinde karar verildiği görüldü.





İlanın yayın tarihinden itibaren

7 GÜN

sonra bilirkişi raporlarının ve dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu

İLANEN TEBLİĞ