Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2021/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2021/13 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 22540 Ada, 7 Parsel, D blok 8.kat 36 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Sancak Mahallesi ,Veysel Karani Caddesi, Ataşehir Konutları D-Blok No:2D Kat:8/36 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 134,9 m2
Arsa Payı : 750/706850
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekliimar planında Konut, Ticaret ve Traafo sahası içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 5.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243582
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