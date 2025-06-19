T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2021/13 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 22540 Ada, 7 Parsel, D blok 8.kat 36 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

esatis.uyap.gov.tr

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Sancak Mahallesi ,Veysel Karani Caddesi, Ataşehir Konutları D-Blok No:2D Kat:8/36 Selçuklu / KONYA





Yüzölçümü : 134,9 m2





Arsa Payı : 750/706850





İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekliimar planında Konut, Ticaret ve Traafo sahası içerisinde yer almaktadır.





Kıymeti : 5.800.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



