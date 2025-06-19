Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/248 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/248 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14856 Ada, 17 Parsel, saylı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Akıncılar Mahallesi Ahmet Ayık Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 324 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında, 3 kat Blok 4?lü Mesken sahası içerisinde yer almaktadır. İmar uygulaması görmüş imar parselidir. DOP kesintisi yapılmıştır.
Kıymeti : 3.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:45
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243590
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