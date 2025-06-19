T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/248 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14856 Ada, 17 Parsel, saylı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

esatis.uyap.gov.tr

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Akıncılar Mahallesi Ahmet Ayık Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA





Yüzölçümü : 324 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında, 3 kat Blok 4?lü Mesken sahası içerisinde yer almaktadır. İmar uygulaması görmüş imar parselidir. DOP kesintisi yapılmıştır.





Kıymeti : 3.800.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



