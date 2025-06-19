T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/170 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/170 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, LALEBAHÇE Mahalle/Köy, 26870 Ada, 5 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

esatis.uyap.gov.tr

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Lalebahçe Mahallesi, Şevkat Ve Burak Sokak Kesişimi No:Bila Meram / KONYA





Yüzölçümü : 900 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında "İki Kat Ayrık Mesken Sahası"na isabet etmekte Min. İfraz.800m2, TAKS:0,20, KAKS:0.40 olacak şekildedir. İmar parselidir, DOP kesintisi yapılmıştır.





Kıymeti : 6.300.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



