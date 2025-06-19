Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/170 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/170 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, LALEBAHÇE Mahalle/Köy, 26870 Ada, 5 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Lalebahçe Mahallesi, Şevkat Ve Burak Sokak Kesişimi No:Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 900 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında "İki Kat Ayrık Mesken Sahası"na isabet etmekte Min. İfraz.800m2, TAKS:0,20, KAKS:0.40 olacak şekildedir. İmar parselidir, DOP kesintisi yapılmıştır.
Kıymeti : 6.300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:15
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243599
ilangovtr