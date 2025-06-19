T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/215 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/215 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BÜYÜKKAYACIK Mahalle/Köy, 28887 Ada, 68 Parsel, sayılı bahçe, besi ve tavuk çardağı nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

esatis.uyap.gov.tr

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Büyük Kayacık Mahallesi, Hacı Ali Sokak No: 4 Selçuklu / KONYA





Yüzölçümü : 9.196,54 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Park ve Yeşil Alan sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmemiş olup Kadastro parselidir.





Kıymeti : 12.500.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



