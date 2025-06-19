Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/215 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/215 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BÜYÜKKAYACIK Mahalle/Köy, 28887 Ada, 68 Parsel, sayılı bahçe, besi ve tavuk çardağı nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Büyük Kayacık Mahallesi, Hacı Ali Sokak No: 4 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 9.196,54 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Park ve Yeşil Alan sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmemiş olup Kadastro parselidir.
Kıymeti : 12.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:35
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243611
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