T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





2025/133 SATIŞ TAŞINMAZIN





O

rtaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/133 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. İş bu ilanımız aynı zamanda kendisine tebligat yapılamayan satış konusu taşınmaz hissedarlarından Abdulkelam ve Maguna oğlu 1972 D.lu 386*****444 TC kimlik numaralı İDRİS SAVAŞ , Abdulkelam ve Maguna oğlu 1974 D.lu 386*****508 TC kimlik numaralı İHSAN SAVAŞ ve Abdulkelam ve Maguna oğlu 1971 D.lu 386****380 TC kimlik numaralı İLYAS SAVAŞ yönünden ilanen tebligat mahiyetindedir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri

: Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 18417 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Bakım Sokak No:20 Selçuklu / KONYA





Yüzölçümü : 192 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu : Taşınmaz Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir . Parsel İmar uygulaması görmüş imar parselidir.





Kıymeti : 2.500.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



