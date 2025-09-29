Giriş Tarihi: 29.09.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/133 SATIŞ TAŞINMAZIN
O
rtaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/133 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. İş bu ilanımız aynı zamanda kendisine tebligat yapılamayan satış konusu taşınmaz hissedarlarından Abdulkelam ve Maguna oğlu 1972 D.lu 386*****444 TC kimlik numaralı İDRİS SAVAŞ , Abdulkelam ve Maguna oğlu 1974 D.lu 386*****508 TC kimlik numaralı İHSAN SAVAŞ ve Abdulkelam ve Maguna oğlu 1971 D.lu 386****380 TC kimlik numaralı İLYAS SAVAŞ yönünden ilanen tebligat mahiyetindedir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri
: Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 18417 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Bakım Sokak No:20 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 192 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir . Parsel İmar uygulaması görmüş imar parselidir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:15
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri
: Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 18417 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Bakım Sokak No:22 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 192 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir . Parsel İmar uygulaması görmüş imar parselidir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:15
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02296792