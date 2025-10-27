Giriş Tarihi: 27.10.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/196 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/196 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Konya İl, Meram İlçe, DERE Mahalle/Köy, 0 Ada, 2846 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Dere Mahallesi Bahçeayağı Yaylası Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 19.150 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:15
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Konya İl, Meram İlçe, DERE Mahalle/Köy, 0 Ada, 2860 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Dere Mahallesi Bahçeayağı Yaylası Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 11.250 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 12:15
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 12:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02321052