Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/192 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/192 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, SİLLE SUBAŞI Mahalle/Köy, 29493 Ada, 1 Parsel, kargır ev ve müştemilatı nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Sille Mahallesi Babayiğit Sokak No:22 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 653,59 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1 Kat konut ve Yol sahasına isabet etmektedir. İmar uygulaması görmemiş kadastro parselidir. Plan notunda aynı ada 12 nolu parsel ile tevhit edilmesi gerekmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:46
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
