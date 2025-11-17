T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, SİLLE SUBAŞI Mahalle/Köy, 29493 Ada, 1 Parsel, kargır ev ve müştemilatı nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Sille Mahallesi Babayiğit Sokak No:22 Selçuklu / KONYA





Yüzölçümü : 653,59 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu : 1 Kat konut ve Yol sahasına isabet etmektedir. İmar uygulaması görmemiş kadastro parselidir. Plan notunda aynı ada 12 nolu parsel ile tevhit edilmesi gerekmektedir.





Kıymeti : 7.000.000,00 TL





KDV Oranı : %10



