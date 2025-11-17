T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeni Şafak
Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:01

2025/243 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/243 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 37619 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hatıp Mahallesi, Akkaçak Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 965,04 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 lik planda Mesken sahası isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:15

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 37620 Ada, 8 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hatıp Mahallesi, Akkaçak Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 494,73 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 lik planda Mesken sahası isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:15
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
