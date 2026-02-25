T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/309 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Bu ilanımız satış konusu taşınmaz hissedarlarından adresi temin edilemeyen Mehmet ve Zehra kızı 1960 D.lu 146*****396 TC kimlik numaralı HASİBE USLU ile M.Ali ve Şerife kızı, 1976 D.lu 115*****756 TC kimlik numaralı NESLİHAN ŞİMŞEK yönünden ilanen tebligat mahiyetindedir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, ÖLMEZ Mahalle/Köy, 245 Ada, 28 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Ölmez Mahallesi Tıngır Mevkii Altınekin / KONYA





Yüzölçümü : 73.241,13 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu : İmar planı sınırlarımız dışında yer almakta olup tarımsal niteliklidir denilmektedir.





Kıymeti : 12.000.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



