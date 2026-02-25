Giriş Tarihi: 25.02.2026 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/309 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Bu ilanımız satış konusu taşınmaz hissedarlarından adresi temin edilemeyen Mehmet ve Zehra kızı 1960 D.lu 146*****396 TC kimlik numaralı HASİBE USLU ile M.Ali ve Şerife kızı, 1976 D.lu 115*****756 TC kimlik numaralı NESLİHAN ŞİMŞEK yönünden ilanen tebligat mahiyetindedir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, ÖLMEZ Mahalle/Köy, 245 Ada, 28 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ölmez Mahallesi Tıngır Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 73.241,13 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı sınırlarımız dışında yer almakta olup tarımsal niteliklidir denilmektedir.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:51
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:51
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
