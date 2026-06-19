T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/10 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 235 Ada, 2 Parsel, ahır ve avlusu nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri

esatis.uyap.gov.tr

adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.





Adresi : Göçü Mahallesi, 22886. Sokak No: Bila Karatay / KONYA





Yüzölçümü : 588,10 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Düşük Yoğunlukta Mevcut Konut alanı sahasına isabet etmektedir.





Kıymeti : 700.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



