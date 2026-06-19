Giriş Tarihi: 19.06.2026 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/10 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 235 Ada, 2 Parsel, ahır ve avlusu nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Göçü Mahallesi, 22886. Sokak No: Bila Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 588,10 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Düşük Yoğunlukta Mevcut Konut alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 201 Ada, 4 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Göçü Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 14.210 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:04
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 421 Ada, 10 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Göçü Mahallesi Gen MevkiiKaratay / KONYA
Yüzölçümü : 34.480,13 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:04
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 457 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri
esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Göçü Mahallesi Gen Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 138.086,85 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:32
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 13:32
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02491967