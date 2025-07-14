Giriş Tarihi: 14.07.2025 00:01
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2023/231Esas
DAVA KONUSU
:
OLAĞANÜSTÜ ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE GAYRİMENKUL İKTİSABI SONUCU TESCİL
DAVACI
:
SEDAT GÜNEY (Zilyet sıfatı ile malik)
TEREKE TEMSİLCİSİ
:
YAKUP KORUCU
MURİS
:
AHMET GÜNEY
DAVALILAR
:
MALİYE HAZİNESİ
:
KÖRFEZ BELEDİYESİ
DAHİLİ DAVALI
:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BEL.BAŞK.
DAVA DİLEKÇESİ
:
Kocaeli ili, Körfez ilçesi Cuma köyü sınırları içerisinde, Oruçlu Mahallesinde, 5085 no.lu parsel çevresinde kalan yaklaşık 700 m².lik Tarım arazisini 40 yıldan bu yana davacı ve ataları tarafından malik sıfatı ile kullanılıp, ekilip biçildiğinden bahisle ve Türk Medeni Kanununun 713.hükmümün şartları gerçekleşmiş olduğundan, Kocaeli ili, Körfez İlçe, Cuma Köyü, Oruçlu mevkiinde bulunan, yaklaşık 700 m².lik alanın, muris Ahmet GÜNEY mirasçıları üzerineT.M.K.713 maddesi gereğince Tesciline karar verilmesi talepli dava açılmıştır.
Yukarıda bahsi geçen davanın iş bu gazetede tebliğinden itibaren üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itirazda bulunulabileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN02259492