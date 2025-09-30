T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR:

BAYRAM TAŞKIN 20*******04 TC kimlik numaralı





Davacı Fulya taşkın tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin İptali davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, 27.06.2025 tarihinde posta yoluyla yapılmış, ancak 30 günlük bekleme süresi içerisinde başkonsolosluğumuza müracaat ederek, tebligat evrakını teslim almadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.



