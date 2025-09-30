Giriş Tarihi: 30.09.2025 00:01
T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO:
2025/97 Esas
DAVALILAR:
BAYRAM TAŞKIN 20*******04 TC kimlik numaralı
Davacı Fulya taşkın tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, 27.06.2025 tarihinde posta yoluyla yapılmış, ancak 30 günlük bekleme süresi içerisinde başkonsolosluğumuza müracaat ederek, tebligat evrakını teslim almadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.
2 haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı ve| itirazlarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız. aksi halde cevap vermekten vazgeçmiş, sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02302272