Giriş Tarihi: 23.06.2025 00:01
T.C. KOZAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KOZAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/73
Adana Kozan Devlet Yolunun inşaata ve emniyet sahası kamulaştırması kapsamında, malikleri Ahmet Yılmaz, Ali Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emine Yüce, Mesut Mutlu, Mustafa Yılmaz, Selma Yılmaz, Halil kızı Mehrinur olan Adana İli, Kozan İlçesi, Çukurören Mahallesi 446 parsel nolu tarla vasfındaki taşınmazın 1.356,85m²'lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, 4650 Sayılı Yasanın 27. maddesine göre yapılan bedel tespiti üzerine, aynı yasanın 8. Maddesine göre idare tarafından yapılan çalışmalarda satın alma usulü ile kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemediğinden, taşınmaza değer takdirinin 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesi gereğince Mahkemece tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili talebi ile dava konusu taşınmaz maliklerine bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davası açılmış, duruşması
08/10/2025 günü saat 09:05'e
bırakılmıştır.
İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılıp ve yürütmeyi durdurma kararı alınıp, bu karar Mahkememize sunulmadığı takdirde, kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmı davacı idare adına tapuya tesciline karar verilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kozan Şubesine, taşınmaz malikleri adlarına açtırılacak hesaba yatırılacaktır. İlgili tarafların, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin cevaplarını ve tüm delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 22.05.2025
Basın No:ILN02245009
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