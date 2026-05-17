T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N





DOSYA NO

:

2024/297 Esas





KARAR NO

:

2025/313





Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2025 tarihli ilamı ile hakkında karar verilmiş olan sanık Latif Koçyiğit; TCK 359/a-2 mad. Uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş olup;

Tüm aramalara rağmen sanık Latif KOÇYİĞİT

(Ali ve Güllüzar oğlu, 01/01/1956 SARIKAMIŞ doğumlu)

bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftaiçinde Mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla

İSTİNAF kanun yoluna