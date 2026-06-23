T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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DOSYA NO:

2024/983





KARAR NO:

2025/717





Şantaj suçundan Mahkememizin 18/12/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 107/2-1. fıkrasında yer olan suçtan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-(e) mad. gereğince Beraatine karar verilen Dursun ve Sultan oğlu, 15/09/1991 Eminönü d.lu sanık SERCAN KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



