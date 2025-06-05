T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N





DOSYA NO

:

2023/360 Esas





KARAR NO

:

2025/488





Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ökkeş ve Solmaz oğlu, 1973 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı VUGAR OMAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme ilamı tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



