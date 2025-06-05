Giriş Tarihi: 05.06.2025 00:01
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO
:
2023/360 Esas
KARAR NO
:
2025/488
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ökkeş ve Solmaz oğlu, 1973 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı VUGAR OMAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme ilamı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.06.2025
Basın No:ILN02236836
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