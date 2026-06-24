T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO

: 2021/743





KARAR NO

: 2026/191





İ L A N





Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 26/02/2026 tarih ve 2020/11449 Esas sayılı iddianamesi ile sanık Fatih Çerit hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 sayılı VUK'un 359/b maddesi uyarınca cezalandırılması için kamu davası açıldığı,





Mahkememizin 2021/743 Esas ve 2026/191 Karar sayılı ilamı ile sanık Fatih Çerit hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonunda sanığın VUK'un 359/b maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezlaandırılmasına karar verildiği,





Mahkememiz kararı sanığın yokluğunda verildiğinden Sabahattin ve Rahime oğlu 05/09/1982 doğumlu sanık Fatih Çerit'e tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır.





Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir. Yapılan adres araştırmasına rağmen de tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.





7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede

İLANEN TEBLİĞİNE

karar verilmiş olup,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren

7 gün

sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren

iki hafta

içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanunyoluna başvurabileceği

İLAN OLUNUR

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