T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/253





DAVALI

:

GÖKSAL KAYITMAZ





Davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize dava dışı Akbank T.A.Ş. İle yapmış olduğunuz kredi sözleşmesinden kaynaklı borcunuzun ödenmemesi nedeniyle alacağın tahsili için İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2024/121752 ve 2024/213964 esas sayılı dosyaları ile başlatılan icra takiplerinde üzerinizde kayıtlı olan Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Lütfiye Köyü, 128 ada, 14 parsel sayılı taşınmazı diğer davalı olan Yusuf Furkan Öncel'e devrettiğinizin ve bu devir işleminin muvazaalı ve alacaklılara zarar verme düşüncesiyle olduğunun düşünülmesi sebebiyle TBK md.19 ve İİK 277 vd. maddeleri gereğince; tarafınızca devredilen yukarıdaki taşınmaz ile ilgili, söz konusu devre ilişkin tasarrufun tapu tashihine mahal olmadan iptaline, söz konusu tasarrufa konu taşınmazın cebri icra yolu ile İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2024/121752 esas ve 2024/213964esassayılı dosyasında olan alacaklarını karşılayacak miktarda haciz ve satışına, taşınmazın sizin veya diğer davalı olan Yusuf Furkan Öncel mülkiyetinde bulunmaması halinde, İİK md. 283/II gereğince; davanın tazminat talebi olarak değerlendirilerek tazminata mahkum edilmenize karar verilmesi talepli açılan davanın yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,



