T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N





DOSYA NO

:

2025/883 Esas





KARAR NO

:

2026/179





Mahkememiz yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Dolandırıcılık suçundan sanık Fatih ve Mehriban oğlu, 10/01/2006 doğumlu, Kahramanmaraş, Afşin, Esence mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖMER FARUK ÜNAL hakkında mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespit yapılamadığı, mernis adresinin ise yıkılmış adres olduğundan iade edildiği tüm çabalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilmediği bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,





KARAR ÖZETİ:





1- Katılanı Şeref DEVELİ (Enverve Kiraz oğlu) olanDolandırıcılık suçundan sanık ÖMER FARUK ÜNAL Mahkememizin 14/04/2026 tarih 2025/883 esas, 2026/179 kararsayılıkararı ile;





2-Dolandırıcılıksuçundan sonuç olarak, 1 Yıl8 ayhapis ( 1 Yıl 8 Ay ay erteli)ve 8,300-YTL adli para cezasıile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-a-b-c-d-e maddelerindeki bazı hakları kullanmaktan yasaklanmasınahükmedildiği,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihindenitibarensanık tarafından 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi