T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:

2024/738 Esas





DAVALI

AYHAN TUZCU - TC Kimlik No:32863344700,





Davacı Lütfiye Balık tarafından aleyhinize açılan muris Hüseyin Kırmızı'nın 23.12.2018 tarihinde vefat etmesi üzerine muris adına T. Halk Bankası A.Ş. - Karaköy Şubesine ait 01001493, JA000271, 4U233907 nolu hesaplar, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Bahçeşehir Şubesine ait 42256900, 60053356, 72050881 nolu hesaplar mevcut olduğu, hesaplar üzerindeki taraflar arasındaki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi talep edildiği anlaşıldığından davalı AYHAN TUZCU'ya Mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.





Duruşma Günü: 04/02/2026 günü saat: 10:50'da

duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



