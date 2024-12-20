T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/22679 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2023/22679 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATILIKTIR





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, - Ada, 11646 Parsel, Kat :2 No :8





Tapunun İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar mahallesi, - ada, 11646 parselinde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Avcılar ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, İpek Sokak, 15 dış kapı no.lu, 8 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın incelenen mimari projesi üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın, yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup, mimari projede 2 bodrum kat+zemin kat+3 normal kattan oluşmaktadır.Onaylı kat irtifakına esas mimari proje 1987 tarihlidir.Binada toplam 10 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binada asansör yoktur. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı, sıvalı ve boyalıdır. Bina giriş kapısına kaldırım kotundan mermer kaplı merdivenlerden çıkılarak ulaşılmakta, giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup camlı demir profil kapıdır. Bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ve merdiven basamakaları paledyen mermer kaplı,kat sahanlıklarının duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır. Kıymet takdiri konusu 2. normal katta konumlu, 8 no.lu bağımsız bölüm mesken onanlı mimari projede; net 84m2 alanda salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antreve 3 balkon hacimlerinden ibarettir.Meskenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı olup dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı37 yıldır. Yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmaz yakınında Gümüşpala Caddesi yer almaktadır. Taşınmaz çevresinde Gümüşpala Cami bulunmaktadır.Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.





Adresi : Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, İpek Sokak, 15 Dış Kapı No.Lu, 8 İç Kapı No. Avcılar / İSTANBUL





Yüzölçümü : 84 m2





İmar Durumu :Dosyasına sunulan Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 25.03.2024 tarih veE-68097862-754-195042sayılı elektronik imzalı yazılarına göre; " İlgi yazınıza istinaden; Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 19 pafta 11646 parsel sayılı yer, 25/2/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli( YERLEŞİMEUYGUNLUK: GÜMÜŞPALA MH. VE İST. ÜNİV. KAMPÜS ALANI I. ETAP 1/1000 U.İ.P. ) Avcılar Uygulama İmar Planında,"ayrık nizam, 4 kat, ön çekme mesafesi: 4 m, arka çekme mesafesi: 4 m, yan çekme mesafesi:3m, konut alanında yer almaktadır."Denilmektedir.





Kıymeti : 1.175.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



