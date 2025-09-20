T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/16332 TLMT.





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup

2024/16332 TLMT.

2024/16332 TLMT. sayılı dosya numarası





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, - ada, 8771 parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 30.328,83m² alanlı, kat irtifaklı Anagayrimenkulde, E Blok, E1 Giriş, 2. Kat, 50/30328 arsa paylı, 5 bağımsız bölüm numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölüm taşınmazdır. Konu taşınmazın bulunduğu Blok, bölgenin bilinen ve tercih edilen Cennet Koru Evleri Sitesi içinde konumludur. Konu taşınmazın bulunduğu Site, içinde açık ve kapalı yüzme havuzu, kapalı otoparkı, spor salonu, sosyal tesis, donatı ve yürüyüş alanları ile yeşil alanların bulunduğu, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Hatboyu Caddesine yakın, merkezi bir konumda olup, bölgenin bilinen ve tercih edilen, 7/24 güvenlikli Konut Sitesidir. Sitenin bulunduğu parselin çevresinde Yıldız Caddesi, 1. Karanfil Sokak ve Dışbudak Caddesi yer almaktadır. Site Dr. Ahmet Sadık Caddesine ve Mustafa Kemal Marmaray Tren İstasyonun yürüme mesafededir. Sitenin bulunduğu bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Anagayrimenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, 8771 parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 30.328,83 m² alanlı, kat irtifaklı Anataşınmaz ve üzerinde 1. Sınıf malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemle, Site planlı, Blok nizamlı inşa edilmiş olan Anataşınmazdır. Anataşınmazda, A, B, C, D, E, F, G, H, I ve J Blokları ile toplamda, 10 Blok bulunmaktadır. Anataşınmazda 408 adet b. b. daire ile 122 adet b. b. dükkan ile toplamda 530 adet b. b. bulunmaktadır. Konu taşınmazın, kat, konum ve alan bilgileri, Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde bulunan, 22.06.2015 tarih, 2015/17129 Sayılı kat irtifakına esas tadilat onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Taşınmazın bulunduğu E Blok, E-1 giriş ve E-2 girişli olup 2 bodrum+ zemin+ 12 Normal katlıdır. E-1 girişli E Blok binanın, bodrum katlarında otopark alanı ile binaya ait ortak alanlar, zemin katında, 3 adet, normal katların her birinde 2?şer adet b. b. olmak üzere toplamda 25 adet b. b. daire bulunmaktadır. E-2 girişli E Blok, 2 bodrum+ zemin+ 11 normal katlıdır. E-2 Blokta, 24 adet b. b. daire bulunmaktadır. E Blokta toplamda, 49 adet b. b. daire mevcuttur. Blok binanın dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. E-1 girişli E Blokta, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina içinde, bina girişi, merdiven basamakları, kat sahanlıkların zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir. Bina dış kapısı, alüminyum profillidir. Konu taşınmaz, E-1 girişli E BLok-5 no.lu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesinde, E-1 girişli E Blok binanın 2. Katında konumlu, Net:89 m²(Brüt:103m²) alanda, salon, giriş+koridor, mutfak, 2 oda, 2 banyo, balkon, yan kaçış ve çamaşır odası hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, bina girişinin bulunduğu Site içi peyzaj alanına bakan ön cephesinden güneye, arka cephesinden, kuzeye cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı nosu:5dir. Konu taşınmaz, Küçükçekmece Gölünü görmektedir. İç mekânlarında, salon, oda hacimlerinde zeminler, lamine parke döşemelidir. Islak hacimler ve koridor zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerit malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdfli malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyolarında, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, merkezi ısı pay ölçer sistemlidir. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, Amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir.





Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Dışbudak Caddesi, Cennet Koru Evleri Sitesi, E-1 Blok, No:24/1, D:5Küçükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü :89 m2 ( satışa konu bağımsız bölüm dairenin net metrekaresi)





Arsa Payı :50/30328 ( anataşınmaz arsa 30.328,83 metrekare)





İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nünE-33067842-115.02.01-618107 Sayılı yazısında; "Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 8771 Parsel sayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 31.07.2013 tasdik tarihli Soğuksu Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanına İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notlarında, 4.maddesindeki hükümlere haiz, E:1.75, Konut Alanında kalmaktadır. 8771 Parsel, tescilli parsel olduğundan; uygulama aşamasında ilgili kurul görüşlerine uyulacaktır." Denilmektedir.





Kıymeti : 10.750.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Taşınmaz üzerinde yer alan 3.DERECE DOĞAL SİT ALANI 16/02/2016 T. 5581 Yev. No ve AT Doğal Sit-Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır 1. ve 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 16/06/2022 33705 Yev. Nolu beyanların vardır.



