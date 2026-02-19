T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/17769 TLMT.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 739 Ada, 1 Parsel, D3 BLOK 7. KAT 41 Nolu Bağımsız Bölüm





Taşınmaz Bilgisi:





İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 739 Ada 1 Parsel sayılı, 88.147,72 m² miktarlı arsası, kat mülkiyetli, 70/153098 arsa paylı, D3 blok 7. kat (41) nolu mesken nitelikli taşınmazın (1/1) tam payının borçlu adına kayıtlıdır. Beyan Bölümü; 26.04.2010 tarihli yönetim planı, Şerh Bölümü; Bir adet haciz şerhi mevcuttur. İpotek Bölümü; Bir adet ipotek bilgisi bulunmaktadır





İmar Durumu





1/1000 ölçekli ''13.09.2013 t.t.'li Oyakkent Uygulama İmar Planıve 1/1000 ölçekli 20.01.2021 t.t.'li Başakşehir ilçesi, Başakşehir Mahallesi, Oyakkent Uygulama İmar Planındaki İrtifalara İlişkin İlave Plan Notu Değişikliği kapsamında K1: Konut Alanında kalmakta olup, E:1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.





Konum ve İdari Adresi





Söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Kuzey Marmara Otoyoluna 710 m, Başakşehir Devlet Hastanesine 565 m, Olimpa Alışveriş Merkezine 1300 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır.





Ana Taşınmaz





Taşınmazın bulunduğu Oyakkent 2. Etap D3 blok; Bodrum kat + Zemin kat + 12 normal kat olmak üzere toplam 14 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen blokta katlarda 6 daire üzerili ve toplam 70 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok giriş kapısı alüminyum kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama-prekast kaplamalı, asansörlü, açık otoparklı, yeşil-peyzaj alanlı, spor ve çocuk oyun alanlı, 7/24 kamera ve özel güvenlikli, çevre duvarlı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur





Mesken Durumu





D3 blok 7. kat (41) nolu mesken; Asansör çıkışına göre sol tarafta olup bina ana giriş cephesinde site içi ve açık otopark bakmakta olup kapalı olduğu, komşu beyanı ve projesine göre mahal tefrişatı yapılmıştır. Oda ve salon laminant parke kaplamalı, antre, mutfak nişi, balkon ve banyo+wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, klozet ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc-ısıcamlı ve kapalı cam balkonludur.





Mimari Proje





Başakşehir Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; D3 blok 7. kat (41) nolu mesken; girişte antre, hol, salon+mutfak niş, balkonlu yatak odası ve banyo+wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 48,00 m² brüt 62,00 m² alana sahiptir





Adresi : Başakşehir Mah. Anafartalar Cad. No: 1P Oyakkent 2. Etap D-3 Blok Başakşehir/ İSTANBUL





Yüzölçümü : 48 m2





Arsa Payı : 70/153098





İmar Durumu :Var





Kıymeti : 5.250.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.



