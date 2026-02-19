Giriş Tarihi: 19.02.2026 00:01
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/17769 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 739 Ada, 1 Parsel, D3 BLOK 7. KAT 41 Nolu Bağımsız Bölüm
Taşınmaz Bilgisi:
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 739 Ada 1 Parsel sayılı, 88.147,72 m² miktarlı arsası, kat mülkiyetli, 70/153098 arsa paylı, D3 blok 7. kat (41) nolu mesken nitelikli taşınmazın (1/1) tam payının borçlu adına kayıtlıdır. Beyan Bölümü; 26.04.2010 tarihli yönetim planı, Şerh Bölümü; Bir adet haciz şerhi mevcuttur. İpotek Bölümü; Bir adet ipotek bilgisi bulunmaktadır
İmar Durumu
1/1000 ölçekli ''13.09.2013 t.t.'li Oyakkent Uygulama İmar Planıve 1/1000 ölçekli 20.01.2021 t.t.'li Başakşehir ilçesi, Başakşehir Mahallesi, Oyakkent Uygulama İmar Planındaki İrtifalara İlişkin İlave Plan Notu Değişikliği kapsamında K1: Konut Alanında kalmakta olup, E:1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.
Konum ve İdari Adresi
Söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Kuzey Marmara Otoyoluna 710 m, Başakşehir Devlet Hastanesine 565 m, Olimpa Alışveriş Merkezine 1300 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır.
Ana Taşınmaz
Taşınmazın bulunduğu Oyakkent 2. Etap D3 blok; Bodrum kat + Zemin kat + 12 normal kat olmak üzere toplam 14 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen blokta katlarda 6 daire üzerili ve toplam 70 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok giriş kapısı alüminyum kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama-prekast kaplamalı, asansörlü, açık otoparklı, yeşil-peyzaj alanlı, spor ve çocuk oyun alanlı, 7/24 kamera ve özel güvenlikli, çevre duvarlı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur
Mesken Durumu
D3 blok 7. kat (41) nolu mesken; Asansör çıkışına göre sol tarafta olup bina ana giriş cephesinde site içi ve açık otopark bakmakta olup kapalı olduğu, komşu beyanı ve projesine göre mahal tefrişatı yapılmıştır. Oda ve salon laminant parke kaplamalı, antre, mutfak nişi, balkon ve banyo+wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, klozet ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc-ısıcamlı ve kapalı cam balkonludur.
Mimari Proje
Başakşehir Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; D3 blok 7. kat (41) nolu mesken; girişte antre, hol, salon+mutfak niş, balkonlu yatak odası ve banyo+wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 48,00 m² brüt 62,00 m² alana sahiptir
Adresi : Başakşehir Mah. Anafartalar Cad. No: 1P Oyakkent 2. Etap D-3 Blok Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 48 m2
Arsa Payı : 70/153098
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 5.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:54
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:54
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 1006 Ada, 3 Parsel, C Blok 6. Kat 76 Nolu Bağımsız Bölüm
Tapu Bilgisi:
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 1006 Ada 3 Parsel sayılı, 24.532,21 m² miktarlı arsası, kat mülkiyetli, 36/37220 arsa paylı, C blok 6. kat (76) nolu iş yeri nitelikli taşınmazın (1/1) tam payının borçlu adına kayıtlıdır. Beyan Bölümü; 25.03.2015 tarihli yönetim planı değişikliği ve 04.04.2012 tarihli yönetim planı, Şerh Bölümü; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1 tl bedel karşılığında 99 yillik kira şerhi ve bir adet haciz şerhi, İpotek Bölümü; Bir adet ipotek bilgisi bulunmaktadır.
İmar Durumu
1/1000 ölçekli 22.04.2016 t.t.'li Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 16.11.2020 t.t.'li Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında T3: Ticaret Alanında kalmakta olup, E:1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.
Taşınmazın Konum ve İdari Adresi:
Taşınmaz konum itibariyle Sazlıdere Barajına 2200 metre, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine 1300 metre, V Metroway AVMye 1230 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. 75. Yıl Cad. No:1/1
Ana Taşınmaz
Taşınmazların bulunduğu C blok plaza; Zemin kat + 6 normal kat olmak üzere toplam 7 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen blokta 86 adet iş yeri bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok giriş kapısı alüminyum cam kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi giydirme cam cephe kaplamalı, asansörlü, lobili, özel ve kameralı güvenlikli, yangın merdivenli ve yangın söndürme sistemli, katlar asma tavan ve spot aydınlatmalı, zeminleri granit mermer kaplamalı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur.
Dükkan Durumu
C blok 6. kat (76) nolu iş yeri; asansör koridoruna kapısı bakmakta olup, taşınmaz hali hazırda ofis olarak kullanılmakta olup ofis, mutfak nişi ve wc bölümlerinden oluşmakta olduğu, tavanlar asma tavanlı ve spot aydınlatmalı, zeminler ofis bölümünde laminant parke, duvarlar ofis bölümünde sıva üzeri plastik boyalı diğer kısımlarda zeminden tavana kadar seramik kaplamalı, yangın söndürme sistemli, dış kapılar ahşap kapılı, iç kapılar pvc kapılardır. Mimari projesine göre; C blok 6. kat (76) nolu iş yeri; ofis, mutfak nişi ve wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 27,00 m² brüt 32,00 m² alana sahiptir.
Adresi : Kayabaşı Mah. 75. Yıl Cad. No: 1/1 Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 27 m2
Arsa Payı : 36/37220
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:11
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:11
17/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02403797