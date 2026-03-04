T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/13297 TLMT.





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sultan Murat Mahallesi, 787 Ada, 17 Parsel, 2. Normal Kat, '''DAİRE'' niteliğindeki, 7 Bağımsız Bölüm Nolu, borçlu adına tam hisse ile kayıtlı taşınmaz.





Dosya kapsamında yer alan 18/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;





TAPU KAYDI :





Dosyasında bulunan 15.10.2025 sorgu tarihli ve 10:05 saatli taşınmaz ait tapu kaydı belgesine göre; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Sultan Murat Mahallesi, 787 ada, 17 parsel, kat mülkiyetli, 285,00 m2 yüzölçümlü, 5 katlı betonarme apartman ve arsasıana taşınmaz nitelikli, 2. normal kat, 7 no.lu bağımsız bölüm, 18/180 arsa paylı, daire bağımsız bölüm nitelikli, 1/1 hisse malik C********n E***z: Hasan oğlu adına kayıtlıdır.





TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:





Tapununİstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Sultan Murat Mahallesi, 787 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, Sultan Murat Mahallesi, 2. Şen Sokak, 9 dış kapı no.lu, 7 iç kapı no.lu mesken adresinde yer almaktadır.





İlgili tapu müdürlüğünde mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup, 1 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + ÇAP katlıdır. Bina 5 kat+ Çatı arası piyesi kattan ibarettir. Bina girişi zemin kattan sağlanmakta, yüksek girişlidir. Binada 10 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı, sıvalı ve boyalıdır. Binanın giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup kaldırım seviyesinden yukarı doğru çıkan mermer kaplı merdiven basamakları ile ulaşılmakta ve merdivenlerin yanında mermer kaplı engelli rampası mevcuttur. Binanın giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdiven basamakları mermer kaplı olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur.

Dosya konusu 2. normal katta konumlu, 7 no.lu bağımsız bölüm, daire onanlıprojesine göre:net 99,2

m2

, alanda salon, 2oda, 1 sandık odası, mutfak, banyo, duş,wc,antre ve balkonhacimlerinden oluşmaktadır. Dairenin salon ve odaların zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Banyo-wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup duşakabin, klozet ve banyo dolabı-lavabo vardır. Wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı, alaturka tuvalet mevcuttur. Antreve mutfak zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sabit granit tezgah ile tezgah altı ve üstü mutfak dolapları vardır.Dairenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapıları panel kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 10 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.





Kıymet takdirine konu taşınmazın yakınında Sultan Murat Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Sultan Murat Merkez Cami yer almaktadır. Taşınmazın çevresi konut yoğunlukludur. Alt yapı ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.





Adresi : Sultan Murat Mahallesi, 2. Şen Sokak, 9 Dış Kapı No.Lu, 7 İç Kapı No.Lu Küçükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü : 99,2 m2





Arsa Payı : 18/180





İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bila tarih ve E-33067842-115.02.01-729405 sayılı elektronik imazlı yazısına göre; "Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 – 22.03.2021 – 26.05.2022 – 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 4 kat (B-4), Konut Alanında kalmaktadır." Denilmektedir.





Kıymeti : 6.500.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



