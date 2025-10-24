T.C  KÜLTÜR VE BAKANLIĞI 





Yukarıda cinsi yazılı olan koyun (küçükbaş) deri ve sakatat grubu tahmini miktar ve bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak olup, süresi 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arası 365 gündür.





1- Koyun (Küçükbaş) sakatat ve diğer ürünleri her gün kesilen adak ve kurbanlıklardan elde edilen miktar olup, günlük olarak Adak Kurban Kesim Merkezinden alınacaktır.





2- İhaleye iştirak edenlerden:





Gerçek Kişiler





- Nüfus Cüzdanı Sureti





- Yerleşim Yeri Belgesi





- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu





- Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi





- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi





- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi





- Kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge





- Birim Fiyat Teklif Mektubu





Tüzel Kişiler





- Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri





- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge





- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu





- Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi





- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi





- Birim Fiyat Teklif Mektubu





3- 2026 Yılı Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi 11.11.2025 Salı günü saat 11:00’de İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Kat:7 Taksim/Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.





4- İhaleye katılacak isteklilerin Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi ile ilgili evrakları ihale günü en geç saat 11:00’e kadar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.





5- Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Eyüp İmaret Şube Müdürlüğü, Eyüp Merkez Mahallesi Sultan Reşat Caddesi No:10 Eyüpsultan/İstanbul (Eyüpsultan Camii arkası) adresinden temin edilebilir.





6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.





7- Gazete ilan bedeli karar pulu vb. masraflar yüklenici firma tarafından ödenecektir.



