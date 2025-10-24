Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:01
T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN
2026 YILI (KÜÇÜKBAŞ) SAKATAT VE DİĞER ÜRÜNLERİN SATIŞI YAPILACAKTIR.
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
12.439.000,00 TL 373.170,00 TL
Sıra No
İşin Cinsi Nevi
Satılacak Miktar
Ölçü Birimi
Birim Fiyat (Kdv Hariç)
1
|Deri
|9.000
|Adet
|28,00 TL
2
|Bağırsak (İç Yağı Dahil)
|9.000
|Adet
|260,00 TL
3
|Kuyruk Yağı
|12.500
|Kg
|217,00 TL
4
|Kelle
|9.000
|Adet
|153,00 TL
5
|Karaciğer - Akciğer
|8.000
|Adet
|442,00 TL
6
Böbrek – Yürek –Dalak
(Böbrek Yağı, Perde Eti, Gırtlak Borusu Dahil)
|8.000
|Adet
|83,00 TL
7
|Paça 4 Adet (1 Takım)
|9.000
|Adet
|10,00 TL
8
|İşkembe Şirden Dahil
|9.000
|Adet
|42,00 TL
9
|Mumbar
|9.000
|Adet
|30,00 TL
10
|Koç Yumurtası 2 Adet (1 Takım)
|7.000
|Adet
|3,50 TL
11
|İşlenen Et Fazlası Sıyrılmış Yağ (İşlenen Etten Artan Yağ ve Döşler
|10.000
|Kg
|69,00 TL
12
|Eti Sıyrılmış Kemik
|15.000
|Kg
|7,00 TL
- Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
- Kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Birim Fiyat Teklif Mektubu
- Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge
- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu
