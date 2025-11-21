Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01
T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO:2024/289-KARAR NO: 2025/535
1-Davanın
KABULÜ
ile, KONYA ili, KULU ilçesi, Celep Mahallesi/Köyü, Cilt No: 19, Hane No: 9 ve BSN: 89'da nüfusa kayıtlı, 43864623602 T.C kimlik numaralı, Bekir ve Huriye oğlu, 01/01/1966 Celep doğumlu davacı
BEKİR SUVAKCI
ile aynı yer BSN: 137'de nüfusa kayıtlı, 43738627842 T.C kimlik numaralı, Şıh Mehmet ve Şerife kızı, 14/02/1965 Celep / Kulu doğumlu davalı
NURAY SUVAKCI'nın
boşanmalarına ilişkin Varmaland Mahkemesi'nin T 4502-19 dava nolu 29/11/2019 kesinleşme tarihli ilamının boşanmaya ilişkin kısmının 5718 sayılı yasanın 54 ve 58 maddeleri gereğince
TANINMASINA,
karar verilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.
