T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1-Davanın

KABULÜ

ile, KONYA ili, KULU ilçesi, Celep Mahallesi/Köyü, Cilt No: 19, Hane No: 9 ve BSN: 89'da nüfusa kayıtlı, 43864623602 T.C kimlik numaralı, Bekir ve Huriye oğlu, 01/01/1966 Celep doğumlu davacı

BEKİR SUVAKCI

ile aynı yer BSN: 137'de nüfusa kayıtlı, 43738627842 T.C kimlik numaralı, Şıh Mehmet ve Şerife kızı, 14/02/1965 Celep / Kulu doğumlu davalı

NURAY SUVAKCI'nın

boşanmalarına ilişkin Varmaland Mahkemesi'nin T 4502-19 dava nolu 29/11/2019 kesinleşme tarihli ilamının boşanmaya ilişkin kısmının 5718 sayılı yasanın 54 ve 58 maddeleri gereğince

TANINMASINA,